Wszedł na drabinę, założył na szyję pętlę i... zasnął. Policjanci uratowali życie samobójcy śpiocha

W godzinach porannych 29 czerwca dyżurny jednostki policji w Opolu Lubelskim odebrał telefon od świadka, który poinformował, że w gminie Józefów nad Wisłą na drabinie opartej o drzewo… stoi śpiący mężczyzna. Grozy sytuacji przydawał fakt, iż miał na szyi założoną pętlę.

Człowiek, który zaalarmował policjantów odmówił podejścia do człowieka na drabinie, gdyż, jak twierdził nie chciał go obudzić, co mogłoby spowodować finalizację próby samobójczej. Policjanci, którzy dotarli na miejsce, weszli na drabinę i sprowadzili niedoszłego samobójcę śpiocha na ziemię. Jak się okazało, 51 – latek był nietrzeźwy. Mężczyzna miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Desperat trafił pod opiekę załogi karetki pogotowia.