Osioł pogryzł na plaży szwedzkiego trenera. „Rzucał mną jak szmacianą lalką”

Hellkvist na długo zapamięta tegoroczne wakacje. Szkoleniowiec klubu IK Oskarshamn, który wybrał się na wczasy do Grecji, został dotkliwie pogryziony przez osła. – Boję się rekinów, więc raczej nie wchodziłem do wody. Spędzałem czas głównie na plaży. Zrozumiałbym jednak, gdybym nad morzem został ugryziony przez rekina, a nie przez osła. To była najbardziej chora sytuacja w moim życiu. Walczyłem w piachu z osłem. Rzucał mną jak szmacianą lalką. Te bestie są gorsze od żarłaczy białych – skomentował Hellkvist.

Mężczyzna opowiedział o tym niecodziennym zdarzeniu dla portalu barometern.se. – Myślałem, że coś takiego nie może się zdarzyć – przyznał. Kiedy w końcu udało mu się odsunąć od agresywnego zwierzęcia, wbiegł do wody. – Osioł chodził między naszymi rzeczami i szukał słodyczy. Potem sobie poszedł i stanął w cieniu drzewa – relacjonował poszkodowany trener. Potem Björn Hellkvist zauważył, że ma widoczne ugryzienia na barku i szyi, więc postanowił udać się do szpitala. Mężczyzna przekonywał, że miał na ciele 15-centymetrową ranę.