35-latka została pięciokrotnie oblana kwasem. Padła także ofiarą gwałciciela

Pomimo wyroku sądu z 2015 roku, w którym regulowano sprzedaż kwasu, mieszkańcy Indii twierdzą, że nadal jest on bardzo łatwo dostępny. Kupują go szczególnie mężczyźni, którzy za pomocą żrącej substancji chcą karać swoje żony, siostry czy sąsiadki. Ofiarami padają bowiem najczęściej kobiety. Do ostatniego ataku doszło w ubiegłą sobotę.

35-letnia mieszkanka ośrodka dla kobiet w Lucknow w hinduskiej prowincji Uttar Pradesh została zaatakowana kwasem podczas nabierania wody z pompy ręcznej. Jej twarz jest niemal całkowicie poparzona. Kobieta została przewieziona do szpitala King Geroge's Medical University w Lucknow, gdzie udzielono jej niezbędnej pomocy medycznej. Jak podaje „The Guardian”, nie był to pierwszy atak, którego padła ofiarą.

W przeszłości Hinduska miała czterokrotnie zostać oblana kwasem. W 2008 roku zaatakowało ją dwóch mężczyzn, którzy oblali jej twarz żrącą substancją. Schwytani przez policję, tłumaczyli, że kobieta sama ich sprowokowała, nie godząc się na dobrowolne oddanie nieruchomości. Ci sami mężczyźni mieli zaatakować 35-latkę jeszcze trzykrotnie w latach 2012-2013. W ten sposób chcieli wymusić na kobiecie odwołanie zeznań i wycofanie skargi przeciwko nim. W trakcie składania zeznań kobieta przyznała, że jeden z napastników miał ją również wielokrotnie zgwałcić. W związku z tym, lokalna policja podjęła decyzję o przyznaniu jej całodobowej ochrony. Strażnik, który pilnował jej w Lucknow nie miał jednak prawa wejść do ośrodka dla kobiet, w którym doszło do ataku. Z kolei o dalszym losie napastników zadecyduje sąd.