Stomatolog wyłudził prawie pół miliona z NFZ. Jest akt oskarżenia

Lekarz wyłudzał pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia poprzez comiesięczne poświadczanie nieprawdy w raportach statystycznych co do wykonania świadczeń, które w rzeczywistości nie były przeprowadzone. Miało to miejsce od lutego 2008 roku do października 2015 roku.

Łącznie stomatologowi prokurator przedstawił 127 zarzutów z art. 286 par. l kodeksu karnego w zbiegu z art. 271 par. 3 kodeksu karnego w związku z art. 11 par. 2 kodeksu karnego w związku z art. 65 par. l kodeksu karnego. Prokurator ustalił bowiem, że z popełnianych przestępstw oskarżony uczynił sobie stałe źródło dochodu.

W toku śledztwa przesłuchano ponad 1300 osób. Ponad 900 z nich zeznało, że oskarżony nie wykonywał w stosunku do nich świadczeń stomatologicznych wykazanych w raportach. Oskarżony nie przyznał się do dokonania zarzucanych mu czynów i odmówił złożenia wyjaśnień. Za przestępstwa zarzucone oskarżonemu grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.