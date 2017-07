Lecieli cessną na ryby, samolot rozpadł się w powietrzu. Nie żyje sześć osób

Cessna 421 rozbiła się w sobotę o godzinie 3:21 czasu lokalnego. Rzecznik NTSB Eric Weiss poinformował, że samolot wyleciał z Waukegan w stanie Illinois do Winnipeg w kanadyjskiej prowincji Manitoba. – Z tego, jak wygląda rozłożenie fragmentów maszyny, wynika, że samolot rozpadł się w czasie lotu – wskazał Weiss.

Lokalne władze podają, że szczątki samolotu znajdowane były w odległości 400 metrów od zalesionego terenu przy autostradzie. W wypadku zginęło sześć osób w wieku od 21 do 70 lat, które zmierzały do Kanady na wycieczkę połączoną z wędkowaniem. Na razie śledczy nie przesądzają, co było przyczyną katastrofy, jednak wiadomo, że krótko przed pojawieniem się Cessny nad Wisconsin, piloci mówili o niebezpiecznym „lokalnym fenomenie pogodowym”.