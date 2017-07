Imprezowały w aucie podczas jazdy. Nagrały własną śmierć

Do zdarzenia doszło w nocy 29 czerwca. 24-letnia Dasza Medwiediewa i jej 16-letnia koleżanka Sofia Magerko podróżowały samochodem. W czasie jazdy urządziły sobie imprezę. Na nagraniu, które trafiło do sieci widać, że dziewczyny spożywają alkohol i świetnie się bawią. Postanowiły więc uwiecznić na filmie wszystko to, co działo się w ich samochodzie.

Nagle ekran robi się czarny

W pewnym momencie młodsza z dziewczyn straciła panowanie nad autem. Uderzyła w latarnię, a następnie wjechała do rowu. 16-latka zginęła na miejscu, a jej koleżanka zmarła w drodze do szpitala. Moment tragedii zarejestrował telefon komórkowy, który cały czas nagrywał urządzoną w samochodzie imprezę. Na filmie widać, jak w pewnym momencie ekran robi się czarny. Słychać tez rozmowy osób, które zjawiły się na miejscu chwilę po wypadku. – W środku jest martwa dziewczyna – powiedział jeden ze świadków.

Jak podaje „Independent”, Sofia Magerko niedawno wygrała w konkursie piękności w swoim rodzinnym mieście Izium we wschodniej Ukrainie, .