Przemoc, nadużywanie alkoholu i dręczenie. Raport odsłania ciemną stronę życia w DPS-ach

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar przedstawił na konferencji prasowej 4 lipca raport z sytuacji w domach pomocy społecznej. Raport przygotowali eksperci Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT), zespołu ekspertów Biura RPO zajmującego się zapobieganiem torturom, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu. W latach 2008-2016 przedstawiciele KMPT skontrolowali łącznie 146 domów pomocy społecznej, wykonując w tym czasie łącznie 934 wizytacje w Domach Pomocy Społecznej.

– Często oczekujemy, że w tego typu raportach są informacje o drastycznych naruszeniach (tak się zdarza - przypomnijmy chociażby raport RPO o przypadkach tortur na policji). Ale na co dzień zajmowanie się prawami człowieka to żmudna, organiczna praca. Zauważanie szczegółów, napominanie w sprawach pozornie drobnych – ale takich, które naprawdę mogą prowadzić do krzywdy - podkreślił Adam Bodnar.

W raporcie podsumowano, że w 783 DPS-ach przebywa 77 tys. osób, a placówki te stanowią tylko część instytucjonalnej pomocy dla osób niesamodzielnych. Raport powstał w wyniku wizytacji w 141 domach pomocy społecznej w całej Polsce, które prowadzone były od 2009 roku.

– Raport jest czymś w rodzaju poradnika. Poradnika dla wszystkich - bo każdy może kiedyś korzystać z pomocy domów pomocy społecznej. Chcemy, byście Państwo wiedzieli, na co się nie godzić, jak rozwiązywać trudne sytuacje i konflikty, naturalne, tak by nie naruszać praw człowieka i godności – podkreślił dyr. Przemysław Kazimirski, wicedyrektor KMPT.

Wśród najważniejszych wniosków z wizytacji wskazano:

brak systemu kontroli legalności pobytu osób skierowanych do domu pomocy społecznej orzeczeniem sądowym,



ograniczanie wyjść mieszkańców poza teren DPS,



złą sytuację osób ubezwłasnowolnionych, m.in. podawanie ubezwłasnowolnionymmieszkankom leków antykoncepcyjnych za zgodą opiekunów prawnych, warunkowanie ich decyzją ilości wypalanych przez mieszkańca papierosów oraz możliwości i wysokość wypłaty z depozytu środków finansowych mieszkańca,



trudności w zapewnieniu opieki psychiatrycznej,



niedostosowanie pomieszczeń przymusu bezpośredniego, m.in. izolatek,



nadużywanie alkoholu przez mieszkańców domów pomocy społecznej. W niektórych z wizytowanych placówek odsetek osób nadużywających alkoholu sięgał nawet około 10% ogółu mieszkańców,



stosowanie monitoringu wizyjnego.



przypadki nieludzkiego i poniżającego traktowania

W raporcie pokontrolnym przytoczono kilka przykładów odkrytych w jej trakcie nieprawidłowości.

„Analiza arkusza spostrzeżeń w DPS w Poznaniu wykazała, że jeden z mieszkańców został pozostawiony na podłodze po upadku z łóżka do czasu, aż personel nakarmił pozostałych mieszkańców. W placówce tej funkcjonowała także praktyka układania do łóżek na odpoczynek nocny już o godz. 16.00 osób, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność ruchową były całkowicie zależne od personelu” – czytamy w dokumencie.

„Za szczególnie niepokojące uznano dwa sygnały odebrane w trakcie rozmów z mieszkańcami DPS w Braniewie. Jeden z mieszkańców zgłosił bowiem, że uczestniczy w unieruchamianiu mieszkańców poprzez przytrzymywanie ich nogą lub siadanie na nich, a drugi, że bierze udział w wydawaniu leków innemu pensjonariuszowi” – brzmią wnioski z kolejnej kontroli.

W raporcie wskazano też mocne strony i dobre praktyki. „W zdecydowanej większości wizytowanych placówek panowała atmosfera życzliwości i zrozumienia dla potrzeb mieszkańców, zaangażowanie personelu w opiekę nad nimi. Wiele DPS zapewniało mieszkańcom urozmaiconą ofertę zajęć terapeutycznych i kulturalno-oświatowych. W większość przypadków również pozytywnie KMPT oceniał warunki bytowe zapewnione pensjonariuszom” – zaznaczono.

Pełna wersja raportu.