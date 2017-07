Nie żyje arcybiskup najstarszej i najbogatszej diecezji na świecie. Pochodził z Wrocławia

O śmierci byłego arcybiskupa Kolonii poinformował katolicki nadawca Koelner Domradio. Zgodnie z informacjami dziennikarzy, Joachim Meisner zmarł podczas urlopu w miejscowości Bad Fuessing. Miał 83 lata, od 2014 roku przebywał na emeryturze, a wcześniej przez ćwierć wieku przewodził największą niemiecką diecezją. Licząca ponad 2 miliony wiernych diecezja Kolonii jest jednocześnie najstarszą i najbogatszą na świecie.

Meisner urodził się w 1933 roku we Wrocławiu, który wówczas należał jeszcze do Niemiec. W 1945 roku wraz z rodziną uciekał przed sowietami i ostatecznie osiadł w Turyngii, która znalazła się w obszarze należącym do NRD. Kapłanem Joachim Meisner został w 1962 roku, aby 18 lat później stać się biskupem Berlina. Arcybiskupem metropolitą Kolonii został w 1988 roku.

Co warto odnotować, podczas swojej długoletniej kariery Meisner wielokrotnie apelował o pojednanie Niemiec z Polską, Czechami i Słowacją. Za swoje starania w 2014 roku odznaczono go Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Katolicki Uniwersytet Lubelski nadał mu tytuł doktora honoris causa, a miasto Trzebnica honorowe obywatelstwo.

Zmarły duchowny znany był z krytyki papieża Franciszka. Jako jeden z czterech kardynałów podpisał się pod listem „Dubia”, w którym nie zgadzał się z otwarciem Kościoła na osoby rozwiedzione, które tworzą kolejne związki. Papież Franciszek na wieść o śmierci arcybiskupa wystosował oficjalne kondolencje, w których przekonywał o swoim „ogromnym poruszeniu” śmiercią duchownego. Pisał również o „głębokim poświęceniu” kardynała dla „głoszenia Dobrej Nowiny”.