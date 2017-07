Starachowice. Zrobili sobie imprezę w kościele. W chwili zatrzymania byli pijani

Mężczyźni wtargnęli do jednego z kościołów w Starachowicach w województwie świętokrzyskim. Zgłoszenie dotyczące tego zdarzenia wpłynęło na policję w czwartek wieczorem. Jeszcze tego samego dnia zatrzymano 2 mieszkańców miasta w wieku 37 i 43 lat. Po ich zbadaniu funkcjonariusze upewnili się, że zatrzymani są nietrzeźwi. Starszy z nich miał promil alkoholu we krwi, młodszy niemal 2 promile. Nie potrafili wyjaśnić policjantom, dlaczego weszli do świątyni.

– Ze wstępnych informacji wynikało, że dwóch mężczyzn zabrało przedmioty, które były w kościelnym tabernakulum. Mundurowi ustalili, że mężczyźni weszli do świątyni dwie godziny przed zgłoszeniem. Stanęli za ołtarzem, a następnie jeden z nich z tabernakulum zabrał mszalny kielich, w którym znajdowały się komunikanty. Następnie wysypał je do reklamówki, a do kielicha wlał przyniesiony ze sobą alkohol. Mężczyźni wypili trunek. Całość fotografowali i filmowali telefonami, po czym zostawili kielich i wyszli z kościoła. Sytuację uwieczniła zamontowana w świątyni kamera – przekazał rzecznik policji w Starachowicach Damian Janus.