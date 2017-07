Policja w Zakopanem ostrzega: Nie grajcie w trzy kubki

Rzecznik policji w Zakopanem zwrócił się z ostrzeżeniem i apelem do turystów, aby nie dali się naciągnąć oszustom i nawet nie podejmowali gry w trzy kubki. jak podkreślał, na wygraną w tej zabawie nie ma w rzeczywistości najmniejszej szansy. Sprytni oszuści potrafią za to całkowicie oskubać naiwnych. jak szacuje policja, straty po tego typu "zabawie" mogą wynosić od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. Jak mówią, trzy kubki to tylko jeden z wariantów gry. Równie dobrze manipulatorzy mogą stosować inne rekwizyty, którymi zręcznie przesuwają po swoim stoliku: kubki, karty, przykrywki, a nawet cukierki,

Gra polega na tym, że oszust umieszcza pod wskazanym kubkiem monetę lub inny drobny przedmiot, a później przestawia kubki miejscami, by utrudnić zgadującemu lokalizację monety. Do tego dochodzą zakłady na pieniądze. Wraz ze wzrostem stawki rośnie reż prędkość, z jaką osoba za stolikiem przesuwa kubkami. Problem w tym, że nawet najwprawniejsze oko nie ma szansy wygrać z oszustem. Manipulator swoimi sposobami przemieszcza bowiem monetę pod inny kubek, niż ten wskazany przez grającego.