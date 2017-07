Miał spełnić swoje marzenie, ale zabawa skończyła się tragicznie. Przerażające nagranie trafiło do sieci

Roger John Hussey wybrał się na wakacje do Tajlandii, ponieważ z tego kraju pochodzi jego żona. Para spędziła tam kilka dni, a 70-latek chciał wykorzystać pobyt w nowym miejscu i doświadczyć nowych wrażeń. Postanowił, że spróbuje latania na spadochronie ciągniętym przez motorówkę.

Do sieci trafiło nagranie, na którym można zobaczyć, jak Australijczyk przygotowuje się do lotu. Widać, że mężczyzna jest wyluzowany, uśmiecha się do kamery i cierpliwie czeka, aż instruktor zapnie na nim wszystkie elementy uprzęży. W końcu nadchodzi ten moment, kiedy Roger John Hussey wzbija się w powietrze. Wydaje się, że wszystko idzie zgodnie z planem, gdy nagle mężczyzna spada z wysokości około 30 metrów prosto na płyciznę przy brzegu. Poszkodowanemu natychmiast udzielono pomocy i przewieziono go do szpitala, jednak lekarze byli bezradni. 70-latka nie udało się uratować, ponieważ obrażenia były zbyt poważne.

Po tym koszmarnym wypadku aresztowano osobę, która przygotowywała Australijczyka do lotu oraz kierującego motorówkę. Oskarżeni odpierają zarzuty mówiące o tym, że zawinił wadliwy sprzęt. Ich zdaniem wszystkie zapięcia funkcjonowały prawidłowo, a do tragedii doszło przez zachowanie Rogera, który na dużej wysokości zaczął machać rękami.

Głos w sprawie zabrała żona mężczyzny. – Mój mąż chciał tego spróbować, to było dla niego zupełnie nowe doświadczenie. Cieszył się dobrym zdrowiem, nie miał problemów, przez które mógłby zrobić to celowo – przekonywała.