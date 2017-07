Przemytniczka miała przymocowane do ciała 102 iPhony. Zdradziło ją „nieproporcjonalne” ciało

Pomysłowa przemytniczka sprzęt elektroniczny ukrywała pod licznymi warstwami ubrań. 102 telefony marki iPhone przymocowała do swojego ciała przy pomocy taśmy przylepnej. Można tylko wyobrazić sobie jak musiało być jej gorąco, skoro każdy telefon był jeszcze owinięty w folię zabezpieczającą przed uszkodzeniem.

Ostatecznie to właśnie gruby ubiór i „niewłaściwe proporcje ciała” zwróciły uwagę strażników granicznych. Górna część ciała nie pasowała rozmiarem do szczupłych rąk i nóg. U kobiety podczas kontroli w Shenzen odkryto także 15 luksusowych zegarków.

Według szacunków chińskiej prasy, przemyt iPhone'ów na chiński rynek to biznes wart około 60 milionów funtów. Do Państwa Środka trafiają one głównie z Hong Kongu, gdzie są znacznie tańsze niż w Chińskiej Republice Ludowej.