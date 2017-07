Brał udział w „napadzie stulecia” na Ursynowie. Jako ostatni zasiądzie na ławie oskarżonych

Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Rafałowi Sz. Zarzucono mu współudział w napadzie na konwój z pieniędzmi, do którego doszło w listopadzie 1995 roku na warszawskim Ursynowie. Mężczyzna odpowie za przestępstwo z art. 280 par. 2 kodeksu karnego. Przestępstwo zarzucone oskarżonemu – rozbój z użyciem broni – zagrożone jest karą od 3 do 15 lat pozbawienia wolności.

Podczas napadu, określanego mianem „napadu stulecia”, sprawcy, posługując się bronią palną, skradli około 1,2 miliona złotych. Pieniądze przeznaczone były na wynagrodzenia dla pracowników Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Warszawie. Oskarżony w czasie napadu był kierowcą jednego z samochodów, którym poruszali się napastnicy i którym zablokowano pojazd przewożący pieniądze.

Rafał Sz. jest ostatnim uczestnikiem rozboju, który nie został dotychczas pociągnięty do odpowiedzialności. Oskarżony był poszukiwany listem gończym i Europejskim Nakazem Aresztowania. Doprowadziło to do jego zatrzymania w marcu 2017 roku we Francji, skąd, na wniosek prokuratury, został przekazany do Polski.Pozostałych 6 współsprawców tego przestępstwa zostało wcześniej prawomocnie skazanych na kary pozbawienia wolności.