Nietrzeźwy grzybiarz zaginął na bagnach. Uratował go telefon komórkowy

W poniedziałek 24 lipca tuż po północy dyżurny jednostki w Wałczu otrzymał telefoniczną informację o mężczyźnie, który wyszedł z domu na grzyby, stracił orientację w terenie i nie potrafił samodzielnie wyjść z lasu. Jak wynikało z rozmowy z mężczyzną, ugrzązł on w pobliskim bagnie, źle się czuł i opadał z sił.

Zaginionym okazał się 57-letni mieszkaniec gminy Człopa. Na szczęście mężczyzna miał przy sobie telefon komórkowy, dzięki czemu funkcjonariusze z Posterunku Policji w Człopie byli z nim w stałym kontakcie. Kiedy policjanci ustalili, w jakim miejscu może przybywać zaginiony 57- latek, włączyli sygnały błyskowe w radiowozie, które zauważył zaginiony. Już po chwili funkcjonariusze otrzymali kolejny telefon od grzybiarza, który pokierował ich w miejsce, gdzie się znajdował.Mundurowy wyciągnęli z bagna zziębniętego mężczyznę.

Ponadto okazało się, że zaginiony był nietrzeźwy, badanie wykazało, że miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Na szczęście wszystko skończyło się szczęśliwie.Policjanci apelują o rozwagę do osób wychodzących do lasu. W sezonie grzybobrania funkcjonariusze odnotowują większą liczbę zdarzeń związanych z zaginięciami w lasach. Pamiętajmy, aby wybierając się do lasu mieć przy sobie telefon komórkowy z naładowaną baterią, żeby w razie zagubienia nawiązać kontakt z rodziną lub z policją.