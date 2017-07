Odtwórca roli Adriana w „Uchu prezesa” zabrał głos po wecie Dudy

W odpowiedzi na decyzje Andrzeja Dudy aktor Paweł Koślik, grający Adriana w „Uchu prezesa” nagrał krótki filmik, na którym macha z wesołą miną do kamery i unosi kciuk do góry. Nagranie opublikował na Facebooku.

W rozmowie z WP Teleshow Koślik opowiedział, dlaczego postanowił zamieścić w sieci taki filmik. – Trochę byłem ciekaw reakcji ludzi, ale bardziej to zrobiłem z własnej potrzeby. Bardzo mnie zadowoliło to, co się wydarzyło ze strony prezydenta – przyznał. – To, że dwa razy zawetował, to jest dla mnie bardzo dużo w świetle tego, jak wyglądała jego polityka do tej pory – dodał.

Aktor stwierdził, że wzruszył się, kiedy oglądał poniedziałkową przemowę prezydenta. – Na poglądy polityczne to nie będziemy się rozwodzić, ale jakakolwiek partia by nie była partią rządzącą, to dobrze, żeby był jakiś bezpiecznik. To, co się wydarzyło sprawiło, że mam więcej nadziei – ocenił.

W poniedziałek, po tym jak prezydent ogłosił swoją decyzję, jak zwykle nie zawiedli internauci. W sieci pojawiło się mnóstwo memów, a my wybraliśmy te najlepsze.