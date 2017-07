13-latka brutalnie pobiła 40-letnią kobietę. Policja publikuje wstrząsające nagranie

W środę 26 lipca głogowscy policjanci zatrzymali sprawczynię brutalnego pobicia 40-letniej mieszkanki Głogowa. Okazało się, że kobietę poturbowała 13-letnia dziewczyna. Nastolatka przyznała się do pobicia, ale nie wyjaśniła motywów swojego działania. Poważnym dowodem w całej sprawie jest nagranie zarejestrowane telefonem przez świadka zdarzenia. Policja udostępniła materiał na YouTube. Sami funkcjonariusze przyznają, że pobicie było niezwykle brutalne.

Poszkodowana 40-latka twierdzi, że została pobita bez wyraźnego powodu. Nastolatka miała ją zaatakować, przewrócić na ziemię i dotkliwie skopać. Zatrzymana 13-letnia sprawczyni została przesłuchana i przyznała się do pobicia. Nie wyjaśniła jednak, dlaczego to zrobiła. Sprawa zostanie przekazana do sądu dla nieletnich.