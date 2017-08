Popularne foteliki dla dzieci z wadą. Producent zachęca do ich wymiany

W przypadku fotelika Recaro Zero 1 problemem okazał się element do regulacji pasa, który może się poluzować w trakcie jazdy. Z kolei w modelu Recaro Optia, dynamiczne testy wykazały, że oddziela się on od bazy Isofix.

„Bezpieczeństwo Klientów to najwyższy priorytet dla Recaro Child Safety. Z tego powodu firma zdecydowała się wstrzymać dostawy fotelików Recaro Optia i zaprzestaje ich dalszej sprzedaży. Postanowiono wymienić wszystkie foteliki Recaro Optia pomimo, że opisany problem nie powtórzył się w bardziej wymagających testach przeprowadzonych przez Recaro Child Safety” – poinformowała firma w oświadczeniu.

W celu wymiany fotelika, należy sprawdzić na stronie safety-recaro.cs.com, czy jest on objęty programem wymiany. Później trzeba zarejestrować się w programie zastępczym. Firma stworzyła także specjalną infolinię dla rodziców.

„Znając numer seryjny swojego fotelika Klienci mogą korzystać z narzędzia online pod adresem safety.recaro-cs.com, w celu ustalenia, czy ich fotelik jest objęty programem, a jeśli tak, bezpośrednio zarejestrować się w programie zastępczym. Numer seryjny można znaleźć na etykiecie na spodzie fotelika Optia. Na stronie internetowej Recaro Child Safety www.recaro-cs.com klienci mogą uzyskać więcej informacji na temat programu wymiany. Firma utworzyła również infolinię, aby odpowiedzieć na pytania. Zespół serwisowy jest dostępny codziennie od 6:00 do 22:00 dla dzwoniących z Europy pod numerem +49 (0) 9255 77-66” – podano.