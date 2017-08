Pałacyk dla Kaczyńskiego? „To wybitny człowiek, chce przebudować Polskę”

„W każdą miesięcznicę smoleńską jest On otoczony przez współpracowników i przyjaciół. Wszyscy wtedy z nim jesteśmy, choć nie jest to fizycznie możliwe. Ten pałacyk, który pragniemy Mu ofiarować, to symbol naszych myśli, pamięci i chęci zapewnienia Mu bezpieczeństwa” – przekonuje założyciel fundacji Ex Corde Piotr Żakowicz. Ex Corde, czyli „Fundacja Wspierania i Nagradzania Wybitnych Polaków Zasłużonych Ojczyźnie” w pierwszej kolejności zamierza wesprzeć i nagrodzić właśnie prezesa PiS.

Problem w tym, że fundacja nie posiada jeszcze odpowiedniej nieruchomości, którą mogłaby sprezentować Kaczyńskiemu. Dlatego też założyciel Ex Corde w środę w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego wręczał przechodniom ulotki ogłaszające zbiórkę pieniędzy na ten cel. Na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie rozdał ich łącznie 25 tys. „Każda złotówka wpłacona na ten cel jest wyrazem konsolidacji narodu i dowodem wsparcia swego przywódcy” – przekonuje Żakowicz. Jak przyznaje, nie wiadomo jeszcze jak miałby wyglądać pałacyk Kaczyńskiego, ani gdzie mógłby stanąć. Wszystko zależeć ma od powodzenia zbiórki.