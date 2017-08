Gwałcił żonę, gdy spała i wszystko nagrywał. Dowiedziała się przez przypadek

Sprawa wyszła na jaw w marcu tego roku, kiedy w ręce kobiety wpadł telefon jej męża. Mogła przejrzeć jego zawartość, ponieważ mężczyzna wychodząc do pracy, zapomniał zabrać urządzenia ze sobą. „Independent” podaje, że kobieta właśnie wtedy odkryła szokujące nagrania. Postanowiła się skontaktować ze swoim mężem. – Właśnie obejrzałam filmy na twoim telefonie. Widać na nich, jak mnie gwałciłeś – powiedziała mu. Mężczyzna nie wrócił już z pracy do domu, ale poszedł od razu do komisariatu policji. – Uprawiałem seks z żoną. Ona się na to nie zgodziła. Odkryła to i obejrzała nagrania w moim telefonie – opowiedział śledczym.

Kobieta bardzo przeżyła to, co się stało. – Od tamtej chwili życie moje i naszych dzieci zostało wywrócone do góry nogami. To się stało w taki sposób, że nie mogę się z tym pogodzić. Nigdy nie myślałam, że on będzie zdolny do czegoś takiego. Oszukał mnie. Nie chcę go więcej widzieć – mówiła.

„Independent” informuje, że sąd w Newcastle skazał mężczyznę na 9 lat więzienia. – Od września 2016 r. do marca 2017 r. wykorzystywałeś seksualnie swoją żonę, a ona nawet nie była w stanie wyrazić zgody na to, co jej robiłeś – oznajmił sędzia. – Robiłeś to dla własnej przyjemności seksualnej i potraktowałeś ją jak przedmiot swoich fantazji. Zignorowałeś jej potrzeby – dodał.