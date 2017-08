Gdańsk. „Wymuszone lądowanie” samolotu ze 172 osobami na pokładzie

Związany ze stacją TVN24 portal Kontakt24.pl poinformował o „wymuszonym lądowaniu” samolotu linii Wizz Air, który zmierzał z Luton pod Londynem w Wielkiej Brytanii do Szyman koło Szczytna na Mazurach. Zamiast jednak Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury, maszyna skorzystała z pomocy Portu Lotniczego w Gdańsku.

– Samolot wylądował o godzinie 10:40. Nie było to jednak lądowanie awaryjne, lecz wymuszone – wyjaśniał Michał Dargacz, rzecznik prasowy lotniska. Podkreślał, że na skutek tej decyzji nie ucierpieli pasażerowie samolotu. – Pasażerowie są już w drodze do miejsca docelowego – dodawał. Pracownicy Wizz Air zapewnili, że wszystkim pasażerom zapewniono darmowy transport z Gdańska do Szczytna. Uzyskali oni także możliwość bezpłatnej zmiany rezerwacji lub opcjonalnie pełnego zwrot kosztów.

W związku z niepewnością co do przyczyny lądowania, węgierskie linie lotnicze wydały oświadczenie w tej sprawie. „Samolot lotu Wizz Air W6 2182 z Londynu Luton do Szyman został przekierowany do Gdańska w celu zachowania ostrożności z powodu zaleceń z kokpitu. Samolot wylądował bezpiecznie i obecnie jest poddawany obowiązkowej kontroli technicznej” – przekazano.