Polak brutalnie zamordowany w Irlandii. Otrzymał 40 ciosów nożem

Zakrwawione zwłoki znaleziono w przydrożnym rowie 4 sierpnia nieopodal Dublina, na drodze z Ballyboughal do Oldtown Road. Według ustaleń irlandzkiej policji zwłoki mogły znajdować się tam od co najmniej dwóch dni.

Policjanci ustalili, że ciało należało do 32-letniego Polaka Michała Kurka. Pewne jest, że Polak został zamordowany w niezwykle brutalny sposób – na jego ciele doliczono się 40 ran zadanych nożem. Funkcjonariusze z Irlandii jak na razie niewiele ustalili: podejrzewają, że Polaka zamordowano w innym miejscu i dopiero później przewieziono i porzucono w przydrożnym rowie. Kurek od kilku lat mieszkał w Irlandii, jego ostatni adres zamieszkania to Blanchardstown.

Irlandzka policja apeluje do każdego, kto może mieć wiedzę na temat śmierci 32-latka, by zgłaszał się z informacjami w tej sprawie. Policja podała do publicznej informacji imię i nazwisko Polaka, by nagłośnić sprawę, co pomoże jej w dalszym wyjaśnianiu brutalnego morderstwa. Oprócz tego policja chce skontaktować się z rodziną Polaka, która pomogła by w dokonaniu identyfikacji.