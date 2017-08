„Na mieście cisza i spokój. Życzę miłego dnia”. Takiego zgłoszenia policjanci się nie spodziewali

Włodawscy policjanci podkreślają, że każdego dnia służba dyżurna komendy we Włodawie odbiera po kilkadziesiąt różnorodnych zgłoszeń dotyczących m.in.: wykroczeń, próśb o porady, popełnionych przestępstw, udzielenia pomocy w sprawach rodzinnych, sąsiedzkich czy zagrożeń w ruchu drogowych. Do tego typu telefonów policjanci zdążyli już przywyknąć. Tym razem jednak otrzymali zgłoszenie na tyle nietypowe, że postanowili o nim poinformować w wiadomości na swojej stronie internetowej.

Mężczyzna telefonujący do służby dyżurnej komendy we Włodawie oświadczył bowiem, że chciał zgłosić, że na mieście jest cisza i spokój, i ogólnie jest bezpiecznie. Poinformował też policjantów, że jego zdaniem nie doszło do popełnienia żadnego przestępstwa lub wykroczenia. Na zakończenie mężczyzna życzył policjantom spokojnego dnia.