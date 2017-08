Straciła ramię w wypadku. Robi furorę na portalu randkowym i w mediach społecznościowych

Jak informują media, które zainteresowały się nagłą popularnością Lauren, dziewczyna rękę straciła przed rokiem. Obrażenia odniesione przez nią w poważnym wypadku drogowym sprawiły, że lekarze nie byli w stanie uratować jej lewego ramienia. 21-latka nie załamała się, a dzięki swojej przebojowej osobowości stała się kimś w rodzaju rzecznika społeczności osób po amputacjach. Jej profil na Twitterze to prawdziwa kopalnia historyjek z życia jednorękiej dziewczyny i jednocześnie dowód na to, że utrata ręki to nie koniec świata. Zapewnia o tym sama Lauren, pisząc w jednej z wiadomości: „jestem szczęściarą, że w ogóle żyję, tak jak wy wszyscy”.

Globalną popularność rezolutna dziewczyna zdobyła jednak nie dzięki Twitterowi, a znanej aplikacji randkowej Tinder. Opis pod jej zdjęciem jest tak zabawny, że trafił już na liczne strony z memami, a odczuwalny w nim dystans do siebie, zjednuje Lauren szacunek i fanów. Nie wspominając nawet o licznych mężczyznach, chcących umówić się z nią na randkę. Niektóre żarty wykorzystane przy opisie własnej osoby są raczej trudne do przetłumaczenia na język polski. Osoby znające angielski z pewnością docenią, że w rubryce „zawód” Lauren wpisała: „arms dealer”. Swoją urodę oceniła natomiast następująco: twarz 10/10, ciało 9/10, osobowość 20/10, ręce 1/2. Musimy przyznać – „hands down the best catch”.