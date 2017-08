Zmusili koleżankę do zjedzenia niedopałków papierosa. Wszystko nagrali

Nagranie liczy zaledwie 39 sekund i zostało wykonane telefonem komórkowym. Ze względu na używany przez nastolatków wulgarny język wideo jest przeznaczone dla osób pełnoletnich. Widzimy na nim, jak grupa nastolatków, która okrążyła dziewczynę siedzącą w środku, czeka, aż jedna z nich zacznie wciskać pety (niedopałki papierosów) do ust koleżanki. Dziewczyna podchodzi i siłą wkłada pety, słychać jeszcze tylko „żuj”. Później grupa głośno wybucha śmiechem. Dziewczyna, która została zmuszona do zjedzenia niedopałków wypluwa je. Później jedna z dziewczyn z grupy spogląda gdzieś i rzuca krótkie: – Może ona też chce dostać? Nie wiadomo jednak do kogo było to skierowane. Na razie nie ma informacji, gdzie rozegrał się ten incydent.

Nie tak dawno polską sieć obiegło nagranie, na którym nastolatkowie postanowili dla żartu zrzucić swojego kolegę z balkonu. Chłopcy zepchnęli go z balkonu umieszczonego na wysokości około 3 metrów. Nagrali, jak po upadku, nastolatek leżąc w trawie płacze i zwija się z bólu. Ofiara trafiła do szpitala, a wyjaśnieniem sprawy zajęła się policja.