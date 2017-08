Wzruszający list 6-latki do sołtysa Rytla. „Maskotki dla dzieci, którym jest smutno po burzy”

Aneta Łuczkowska, dziennikarka RMF FM w Szczecinie, napisała na Twitterze: "Do Rytel dotarł taki list...", a do wpisu załączyła zdjęcie pisma od 6-letniej Oli z Olsztyna. List jest datowany na 15 sierpnia tego roku.

6-latka zwraca się w nim do sołtysa wsi Rytel z prośbą, by przekazał maskotki dzieciom, "którym jest smutno po burzy". "Żeby miały do kogo się przytulić! Miałam dużo zabawek, ucieszę się, jeśli jeszcze jakimś dzieciom sprawią radość. Ola z Olsztyna. Mam 6 lat" - napisała, a do listu dołączony jest własnoręcznie wykonany rysunek brązowego misia otoczonego serduszkami.

Tweet dziennikarki RMF FM szybko rozprzestrzenił się po polskim Twitterze, w niecałą godzinę zanotował ponad 50 "podań dalej" i ponad 120 polubień.

Rytel, w województwie pomorskim, liczący około 3 tys. mieszkańców, najbardziej ucierpiał w wyniku nawałnic, które przeszły nad Polską między 11 a 12 sierpnia. Burze uszkodziły tam 150 domów, a w okolicy zniszczonych zostało 8 tys. hektarów lasu. Na tamtych terenach wciąż trwają prace naprawcze, a ochotnicy usuwają szkody. Od kilku dni pomaga im wojsko.