„No to się, k****, w Hitlera pobawię”. Nastolatki z lubuskiego nagrały, jak „zagazowują” mysz

Krótkie nagranie pojawiło się na Snapchacie, a odkrył je i upublicznił polski youtuber DeeJayPallaside. Według informacji „Gazety Lubuskiej”, to właśnie z województwa lubuskiego pochodzą nastolatki, które uśmierciły zwierzątko.

Na wideo, którym podzieliły się nastolatki, widać, jak najpierw pakują w sklepie zoologicznym mysz do pudełka. Wtedy też padają komentarze: „No to się, k****, w Hitlera pobawię” czy „komora gazowa szmato”. Następnie jedna z dziewczyn zaczyna do pudełka wdmuchiwać dym, najprawdopodobniej z e-papierosa.

Na koniec filmu umieszczonego na Snapchacie pojawia się tylko opis: „pierwsza mysz zginęła śmiercią tragiczną, ale (nastolatka) kupiła drugą”. W przypadku tak małego zwierzęcia, jakim jest mysz, nawet niewielka ilość nikotyny, w dodatku z parą wodną (taki skład ma dym z e-papierosa) może stanowić zagrożenie.

Ekscesy nastolatków

W ostatnim czasie w polskiej sieci pojawiają się różne filmy, udostępniane przez nastolatków, które wywołują spore kontrowersje. W ubiegłym tygodniu na Youtube pojawiło się nagranie, na którym zarejestrowano, jak rówieśnicy zmuszają swoją koleżankę do zjedzenia resztek papierosów.

Wcześniej sieć biegło nagranie, na którym nastolatkowie postanowili dla żartu zrzucić swojego kolegę z balkonu. Chłopcy zepchnęli go z balkonu umieszczonego na wysokości około 3 metrów. Nagrali, jak po upadku, nastolatek leżąc w trawie płacze i zwija się z bólu. Ofiara trafiła do szpitala, a wyjaśnieniem sprawy zajęła się policja.