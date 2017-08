Dramat rodziny z Olkusza. 43-latek benzyną oblał żonę i dzieci

Do zdarzenia doszło w Olkuszu, w nocy z niedzieli na poniedziałek kilkanaście minut przed godziną 1. Dyżurny Policji otrzymał zgłoszenie, że nietrzeźwy 43-latek jeździ ulicami miasta. Namiejsce natychmiast wysłał policyjny patrol. Po trzech minutach wpłynęło kolejne zgłoszenie - tym razem mężczyzna groził podpaleniem rodziny i domu. Według relacji TVN24 mężczyzna najpierw polewał benzyną podłogę swojego mieszkania, a później wybiegł za członkami swojej rodziny na dwór i ich także oblał benzyną.

Gdy policjanciprzyjechali pod wskazany adres, 41-letnia kobieta wraz z 12-letnim synem i 16-letnią córką przebywali na zewnątrz budynku. Nietrzeźwy 43-latek przed przybyłą na miejsce policją ukrył się w domu. Policjanci weszli do środka drugim wejściem, które znajdowało się z tyłu budynku i zatrzymali mężczyznę.43-latka przewieziono do szpitala, gdzie pobrano mu krew do badania na zawartość alkoholu w organizmie. Szybka interwencja mundurowych mogła zapobiec tragedii. W podobnym zdarzeniu sprzed roku zmarła podpalona mieszkanka Wolbromia.

Mężczyzna usłyszał zarzuty tj. gróźb karalnych i znęcaniasię nad rodziną za co grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Policja wystąpiła z wnioskiem do prokuratury o tymczasowe aresztowanie. Podejrzany przebywa wpolicyjnym areszcie. Jego przesłuchanie w Prokuraturze Rejonowej w Olkuszu zaplanowano na poniedziałek 21 sierpnia.W rodzinie została wdrożona procedura „Niebieskie karty”. Wkrótce zostanie ona objęta pomocą tych instytucji, które przeciwdziałają przemocy w rodzinie.