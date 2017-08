Zadali 70 ciosów nożami, aby „spełnić seksualną fantazję”. Poznali się przez internet

Z policyjnego śledztwa wynika, że zasztyletowanie na śmierć fryzjera w Chicago było spełnieniem „seksualnej fantazji” pary mężczyzn, którzy poznali się przez internet. Na jednym z internetowych czatów amerykański profesor mikrobiologii Wyndham Lathem i pracownik Uniwersytetu w Oxfordzie Andy Warren wspólnie zaplanowali, że zabiją swoją ofiarę, a potem siebie samych.

Zamordowano fryzjer był partnerem profesora i owej makabrycznej nocy spał u niego w mieszkaniu. Lathem, który zaprosił do Stanów gościa z Wielkiej Brytanii, wykupił mu pokój w hotelu i w dogodnym momencie wpuścił do swojego domu. Tam wspólnie ugodzili swoją ofiarę 70 razy. wszystko zostało nagrane na telefon komórkowy Warrena, dzięki czemu świat poznał ostatnie słowa ofiary, która już po otrzymaniu kilku ciosów wciąż nie dowierzała, pytając: „Wyndham co ty robisz?” Na filmie widać także, że mordowany gryzie jednego z oprawców w rękę i otrzymuje cios nocną lampką w głowę.

Po sfinalizowaniu swojej „fantazji” Lathem i Warren wzięli prysznic, po czym wyjechali z miasta. Po drodze Lathem dokonał kilku darowizn, podając się za zamordowanego. Wysłał także wiadomość do rodziny, w której przyznał się do swojego czynu. Nie wiadomo, dlaczego mordercy nie spełnili drugiej części swojego planu i nie popełnili samobójstwa. Zatrzymani przez policję odmawiali wyjaśnień. Jedynie Warren przemówił na krótko podczas czynności sądowych, kiedy zrzekł się możliwości ubiegania o pomoc ze strony Wielkiej Brytanii.