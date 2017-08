Amerykanie mieli za nic ostrzeżenia NASA. Pomocy szukali w internecie

W Stanach Zjednoczonych 21 sierpnia można było obejrzeć całkowite zaćmienie Słońca. To wyjątkowe zjawisko mogli obserwować mieszkańcy 14 stanów. Zaćmienie stało się tematem numer jeden nie tylko wśród Amerykanów, a dyskusja na ten temat od dłuższego czasu toczyła się w internecie.

Wiadomo, że na Słońce nie powinno się patrzeć gołym okiem. W USA bito na alarm, robiła to m.in. NASA, by Amerykanie uważali i starali się mieć przynajmniej okulary przeciwsłoneczne do oglądania zaćmienia. Okazuje się jednak, że wiele osób zignorowało ostrzeżenia, a potem próbowało szukać pomocy w sieci. Dowodem na to jest publikowany w mediach wykres z Google Trends. Wynika z niego, że Amerykanie dokładnie w czasie, kiedy obserwowano zaćmienie Słońca wpisywali w wyszukiwarce: „Bolą mnie oczy”.

Co ciekawe, przestrogi ekspertów miał za nic nawet Donald Trump. Amerykańskie stacje przyłapały samego prezydenta, jak pokusił się o zdjęcie okularów, by spojrzeć wprost na Słońce. Na ratunek Trumpowi próbowali pójść nawet inni widzowie, którzy gdy zorientowali się, co zrobił prezydent, zaczęli krzyczeć: „nie patrz!”.