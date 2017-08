„To najbardziej chora rzecz, jaką widziałem”. Niecodzienne zdarzenie na trasie wyścigu kolarskiego

Pięć kilometrów przed metą czteroosobowa ucieczka, w której była Polka Katarzyna Pawłowska, miała 25 sekund przewagi nad peletonem i ogromne szanse na to, by między sobą rozstrzygnąć losy etapu. Plany pokrzyżowało sportsmenkom niecodzienne zdarzenie. Prowadząca czwórka została zatrzymana przez... most zwodzony, który podniósł się, by przepuścić niewielką łódź.