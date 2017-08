Turcja. Poważny wypadek autokaru wiozącego polskich turystów. 11 rannych, nie żyje jedna osoba

Do wypadku autokaru przewożącego Polaków doszło 23 sierpnia w środę rano w mieście Antalya na południu Turcji. Pojazd wiozący polskich turystów z kurortu na lotnisko zderzył się z ciężarówką, która przewróciła się na bok. Autokar wiozący Polaków ma zniszczoną głównie przednią część. Jak donoszą tureckie portale dzienników „Milliyet” i „Yenialanya”, w wyniku zdarzenia ranny zostało 11 osób. Wypadku nie przeżył 17-letni obywatel Turcji, który pracował jako pomocnik kierowcy autokaru.

Krótki komunikat w sprawie wydało polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. „Wskutek wypadku rannych jest kilku obywateli RP, którym zapewniono stosowną pomoc medyczną. Część osób opuściła już szpitale i jeszcze dziś powróci do Polski, a 7 osób pozostanie w szpitalu na dwudziestoczterogodzinnej obserwacji” – informują urzędnicy z naszego MSZ. W kontakcie z lokalnymi służbami oraz rezydentami biura podróży pozostaje konsul RP w Ankarze. Żadne źródła nie podają jeszcze precyzyjnej liczby rannych obywateli Polski. Wszystkie jednak zgodne są co do tego, że żaden z Polaków nie zginął w tym wypadku.