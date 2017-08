Koza z „diabelską twarzą” przeraziła mieszkańców. To trzeba zobaczyć

Film i fotografie zostały udostępnione na Facebooku przez mieszkankę wioski Samirę Aissa. Post udostępniony już został 568 096 razy i zebrał 26 tysięcy reakcji.

Koza z „diabelską twarzą” przeraziła mieszkańców

Media zwracają uwagę, że niepokojące doniesienia z wioski w Indiach pojawiły się tuż po serii niewytłumaczalnych wydarzeń w innych lokalnych miejscowościach. Głównie zdarzają się przypadki urodzeń podobnie zmutowanych kóz, co jednak znawcy tłumaczą jako skutek zanieszczyszczeń środowiska. Mieszkańcy głównie jednak postrzegają zmutowane zwierzęta jako... symbole diabła. Inni – mniej liczni – cieszą się, że akurat w ich gospodarstwie doszło do urodzenia tego typu kóz, ponieważ, jak twierdzą, przynosi im to sławę na całym świecie i przyciąga rzeszę turystów.