Naukowcy pracowali nad „złamanym sercem”. Nie zgadniesz, jak można leczyć ból po rozstaniu

Profesor Water Mischel z Uniwersytetu Columbia uważa, że ​​psychiczny ból związany z zakończeniem uczuciowej relacji jest podobny do bólu fizycznego i powinien być traktowany jak każdy inny uraz. Jego zdaniem nie powinniśmy nawet dzielić się swoimi uczuciami z przyjaciółmi, bo to tylko „potęguje ból”. – Złamane serce i emocjonalna rozpacz naprawdę bolą, w sposób fizyczny – stwierdził. Kiedy patrzysz na zdjęcie osoby, która złamała ci serce, ból jest wywołany w podobnym obszarze mózgu, jak w przypadku, gdy zraniłbyś się w ramię – tłumaczył profesor.

„Telegraph” informuje, że badacze wykazali, iż osoby, które zażywały leki tj. aspiryna czy ibuprofen znacznie lepiej znosiły zranione uczucia niż ci, którym podano placebo. Prof. Mischel radzi więc, co zrobić, jeśli późnym wieczorem przyjdzie do nas przyjaciel ze złamanym sercem i będzie chciał się wyżalić. – „Przyjmij dwie aspirynki i zadzwoń do mnie rano”. To byłaby zimna reakcja na jego uczucia, ale jest solidna podstawa w naszych badaniach, by tak stwierdzić – wyjaśnił.