Trener cheerleaderek zwolniony. Nagranie krzyczącej z bólu 13-latki wywołało burzę

– Obejrzałem wszystkie te nagrania. Jako ojciec byłem głęboko wstrząśnięty. To, co się wydarzyło, było złe. Doceniam to, że nasi sportowcy dają z siebie wszystko, ale tutaj chodziło o coś innego. Granica została przekroczona. Źle zrobiliśmy, że nie zareagowaliśmy już w czerwcu – powiedział Tom Boasberg ze szkoły publicznej w Denver.

Krótki film nagrany w East High School w Denver w USA wywołał prawdziwą burzę. 13-letnia Ally Wakefield została zmuszona do zrobienia szpagatu. Dziewczyna wyraźnie dawała znać, że jest to dla nie bolesne i nie może wykonać ćwiczenia, a mimo to koleżanki mocno ją trzymały i nie pozwalały wrócić do normalnej pozycji. Szokujące nagranie opublikowała m.in. amerykańska stacja FOX News, ale można je również znaleźć w serwisie YouTube.

Na krótkim filmie słychać, jak 13-latka rozpaczliwie błaga, by koleżanki przestały ją zmuszać. Dziewczyna krzyczała, że już nie może, ale w tym samym czasie trener rozciągał nogi nastolatki. Kiedy nagranie opublikowano w internecie, pojawiło się mnóstwo komentarzy, nie tylko w Stanach Zjednoczonych. W związku ze zdarzeniem w East High School w Denver, ze szkoły wydalono pięć osób. Pracę stracił również trener, który był obecny przy tym dramatycznym zajściu. Jak podaje „Mirror”, matka poszkodowanej dziewczyny zgłaszała sprawę trenerowi, ale on zlekceważył jej obawy i powiedział, że Ally Wakefield nic się nie stało.