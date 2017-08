Myślisz, że dojeżdżasz dłużej niż inni? Sprawdź tę mapkę stolicy

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie przygotował specjalną mapkę, dzięki której w łatwy sposób sprawdzimy, ile czasu zajmie nam dojazd do centrum stolicy z każdego jej zakątka. W „ściągawce” autorstwa Macieja Florczaka różnymi kolorami zaznaczono odpowiednie obszary, podzielone w zależności od czasu podróży. Kolorem ciemnozielonym zamalowano te rejony Warszawy, z których dotarcie w okolice Placu Defilad zajmie mniej niż godzinę. Kolor czerwony informuje nas, że jesteśmy w obszarze, z którego dojazd komunikacją miejską do centrum to mniej niż 10 minut.

Mapka jest o tyle pomocna, że bez mozolnego porównywania czasów poszczególnych autobusów możemy dowiedzieć się, iż niekiedy wystarczy wsiąść z autobus lub tramwaj na innej ulicy, aby usprawnić swoją podróż. Uświadamia też, że z dotarciem do centrum z odległych dzielnic wcale nie jest tak źle, jak to się może na pierwszy rzut oka wydawać. ZTM zdaje sobie jednak sprawę, że z ich narzędziem mimo wszystko nie powinno się szczegółowo planować dojazdów.

„Niektóre błędy na mapie mogą wynikać z niedokładności danych z siatką ulic. Pamiętajcie, że uwzględniliśmy dane rozkładowe. Mamy świadomość, że ze względu na duży ruch samochodów na wielu odcinkach czas przejazdu jest dłuższy. Transport szynowy oraz autobusy na buspasach zapewniają jednak dużo większe prawdopodobieństwo przejazdu w założonym rozkładzie czasie” – czytamy na Facebooku.