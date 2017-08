25-latek podejrzany o pedofilię zatrzymany. Wywoził dzieci do lasu

Mieszkaniec Bełchatowa powiadomił dyżurnego tamtejszej komendy o tym, że mężczyzna o nieznanej tożsamości odjechał spod bloku z 4-letnią dziewczynką. O niepokojącym zdarzeniu dowiedział się od 8-letniego syna, który wraz z koleżanką również trafił wcześniej do lasu z nieznajomym. Obcy mężczyzna miał zaproponować 9-latce, aby się rozebrała i poopalała. Po jej odmowie zaproponował 600 złotych, a gdy to także spotkało się ze sprzeciwem, odstawił dzieci z powrotem na osiedle. Wtedy przyszła kolej na 4-latkę, której zaproponował deser lodowy. Dziewczynka długo nie wracała, dlatego dzieci zgłosiły sprawę rodzicom i pokazały zrobione telefonem zdjęcie, przedstawiające samochód należący do przestępcy.

W czasie, gdy trwało telefoniczne zgłoszenie zdarzeń policji, 4-latka została odwieziona w pobliże domu, zaś mężczyzna odjechał. Funkcjonariusze po niecałych trzech godzinach odnaleźli auto wraz z podejrzanym. Mężczyzna stawiał czynny opór. Jak się okazało był wcześniej karany za kradzieże oraz przestępstwo na tle seksualnym, za które sąd wydał wyrok w zawieszeniu.

Mężczyzna jest podejrzany o czynności seksualne z małoletnim poniżej 15 roku życia. Teraz grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności.