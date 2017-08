Pasażer na gapę uciekł do tunelu metra. Kuriozalna sytuacja w stolicy

Do zdarzenia doszło na stacji Nowy Świat – Uniwersytet (II linia metra) około godz. 17. Jak opisuje Onet, kontrolerzy podeszli do młodego mężczyzny, który – jak się później okazało – nie miał ważnego biletu. Pasażer uciekł przed kontrolerami do tunelu podziemnej kolejki.

Zanim w pościg za mężczyzną ruszyła Służba Ochrony Metra zdecydowano o wyłączeniu tzw. trzeciej szyny. – Przebiegające przez nią napięcie elektryczne zagrażało zarówno mężczyźnie, jak i ścigającym go pracownikom SOM. Ruch pociągów w obu kierunkach został wstrzymany – relacjonował Paweł Siedlecki z Metra Warszawskiego w rozmowie z Onetem.

Pościg za pasażerem trwał blisko trzydzieści minut - mężczyzna stawiał opór, jednak udało się go wyprowadzić z tunelu. Później został przekazany w ręce policji. W wyniku jego działań ruch pociągów został wstrzymany na blisko godzinę, a on sam mógł doprowadzić do tragedii. Według informacji Onetu mężczyzna prawdopodobnie stanie przed sądem.