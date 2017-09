Siekiery, maczety i miotacze gazu. Z takim arsenałem szli na ustawkę kibole w Sosnowcu

Policjanci z Sosnowca, wspierani przez mundurowych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz katowickiego oddziału prewencji, wkroczyli do akcji, kiedy kilkunastoosobowe grupy pseudokibiców próbowały doprowadzić do starcia ze zwaśnionymi ze sobą sympatykami kilku klubów piłkarskich. Chuligani gromadzili się w piątek 1 września wieczorem w pobliżu lokali w Sosnowcu, część z nich wtargnęła do środka. Policjanci w porę ostudzili zamiary kiboli i nie dopuścili do bijatyki na ulicach miasta.

Jak podkreślają opisujący sprawę policjanci, tylko dzięki stanowczej reakcji stróżów prawa nie doszło do chuligańskich burd, a może nawet tragedii. Mundurowi wylegitymowali łącznie 66 osób i skontrolowali samochody, którymi przemieszczali się mężczyźni. W wyniku tych czynności, zabezpieczyli maczety, miotacze gazu, różnych rozmiarów siekiery, noże, pałkę teleskopową, kije bejsbolowe i inne przedmioty. Policjanci skierowali do sądu wnioski o ukaranie 10 osób, przy których znaleziono niebezpieczne narzędzia.