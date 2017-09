Z kartonem soku i butelką wódki przyszli do kościoła na mszę. „Przeszkadzali głośnymi rozmowami”

Do zdarzenia doszło w miniona środę około godziny 18:00, kiedy to dyżurny sandomierskiej komendy został poinformowany, że do jednego z kościołów na terenie miasta weszło dwóch mężczyzn. Ich zachowanie było na tyle głośne i nieprzyzwoite, że zwróciło uwagę wszystkich zgromadzonych wiernych. Mężczyźni spożywając alkohol zakłócali porządek nabożeństwa kościelnego oraz dopuścili się obrazy uczuć religijnych. Na miejsce natychmiast zostali skierowani policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu, którzy ustalili, że oprócz nagannego zachowania się mężczyzn w kościele doszło również do uszkodzenia mienia. Jeden z mężczyzn rzucił butelką po wódce w przedszkolną witrynę z malowidłem ściennym znajdującym się w murach odgradzających kościół.

Sprawcy zdarzenia uciekli z terenu kościoła i ukryli w jednym z pobliskich sklepów. Natychmiast na miejscu pojawili się policjanci, którzy ustalili i zatrzymali sprawców. Okazali się nimi dwaj mieszkańcy Sandomierza w wieku 19 i 47 lat. Śledczy przedstawili im zarzuty złośliwego przeszkadzania w wykonywaniu aktów religijnych oraz obrazę uczuć religijnych, za co może grozić kara do 2 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo 47- latek odpowie za zniszczenie mienia za co może grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności.