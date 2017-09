Zwalczają nie tylko Ubera. Konkurencja zniszczyła pojazd legalnego przewoźnika

Miał licencję i płacił podatki. Mimo to, konkurencja potraktowała go tak samo jak kierowców Ubera. Właściciel najtańszej taksówki w Szczecinie zapowiada, że nie podda się i wróci do pracy po odnowieniu pojazdu.

Dużo słyszy się o niechęci, jaką taksówkarze darzą kierowców korzystających z aplikacji Uber. Media co jakiś czas opisują różnego rodzaju mniej lub bardziej legalne akcje taksówkarzy zrzeszonych w korporacjach, wymierzone przeciwko kierowcom, którzy jeżdżą bez wymaganej licencji. Tym razem jednak o akt wandalizmu oskarżył taksówkarzy prawidłowo zarejestrowany kierowca. „Dzisiaj w nocy zniszczono mój samochód. Zostały przebite 4 opony, a karoseria wymalowana czerwoną farbą. Z tych względów na razie nie mogę kontynuować działalności TAXI Złotówa, legalnych i tanich przewozów” – opisywał sprawę na Facebooku właściciel taryfy jeżdżącej po Szczecinie jako „Taxi Złotówa”. Ze względu na akt wandalizmu i konieczność usunięcia wulgarnych napisów oraz rysunków, właściciel taksówki podjął decyzję o zawieszeniu działalności. „Jednakże wszystkim moim zwolennikom, którzy wykazali się tak niesamowitą mobilizacją i solidarnością obiecuję, że nie dam się zastraszyć taksówkarskiej mafii!” – zapewniał za pośrednictwem mediów społecznościowych. „TAXI Złotówa się nie podda. Wróci silniejszy dla dobra nas wszystkich” napisał na koniec.