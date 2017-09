Ciężarna wyszła na zakupy... i urodziła na ulicy. To, co stało się później, zaskakuje jeszcze bardziej

O niezwykłych narodzinach na jednej z ulic w mieście Yunfu w prowincji Guangdong stało się głośno dzięki filmikom, które udostępniono w sieci. Sytuacja miała miejsce 2 września. Pewna ciężarna kobieta wybrała się na zakupy, ale w pewnym momencie zaczęły odchodzić jej wody płodowe.

Osoby, które znajdowały się w pobliżu były kompletnie zaskoczone. Niektórzy zachowali jednak zimną krew i ruszyli kobiecie na pomoc. Na nagraniach widać, jak do ciężarnej podbiegł przypadkowy mężczyzna. Wszystko działo się bardzo szybko i nie było nawet czasu, by wezwać pomoc medyczną. Kobieta urodziła na ulicy. Media, które opisały to zdarzenie podkreślają, że tak naprawdę nie wiadomo, czy ciężarna była przygotowana na poród, ale sprawiała wrażenie, że nie wie, jak zachować się w takiej sytuacji.

Kiedy dziecko przyszło na świat, na miejscu zjawiło się pogotowie. Zbadano kobietę i dziecko, ale świeżo upieczona mama odmówiła wizyty w szpitalu. Jeszcze bardziej zaskakujące jest to, co stało się później. Kobieta posiedziała chwilę ze swoim dzieckiem na krześle, a później... udała się z nim do domu. Kamery zarejestrowały, jak idzie ulicą i w jednym ręku trzyma torbę, a drugą podtrzymuje swoje dziecko.