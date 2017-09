Muzułmanin nie chciał podać dłoni minister ds. integracji. Zobaczcie, co wymyślił

Wymowna scena miała miejsce w studiu telewizyjnym VG TV. Zaproszony na rozmowę Fahad Qureshi, lider muzułmańskiej organizacji religijnej „Sieci Islamu”, nie chciał podać ręki swojej rozmówczyni. Ironii całej sytuacji nadaje fakt, że była to norweska minister zajmująca się integracją obywateli, w tym także integracją społeczności muzułmańskich imigrantów.

Minister Sylvia Listhaug przywitała się najpierw z prowadzącym program dziennikarzem, aby po chwili wyciągnąć dłoń do Quareshiego. Ku jej zdziwieniu, w otwartą dłoń jej rozmówca wetknął bukiet kwiatów. Kiedy Listhaug mimo wszystko jeszcze raz wyciągnęła dłoń do muzułmanina, ten skłonił się jej, przyciskając rękę do tułowia, dając jasno do zrozumienia, że powitania przez uścisk dłoni w tym wypadku nie będzie.

Wśród części muzułmanów panuje przekonanie, że dotykanie kobiety spoza ich rodziny jest czymś niewłaściwym. Nie trzeba dodawać, że w europejskiej kulturze brak reakcji na wyciągniętą dłoń jest oznaką braku szacunku lub wręcz wrogości. Zachowanie muzułmanina, który postąpił zgodnie ze swoimi przekonaniami i kulturą, wywołało więc spore oburzenie w norweskich i europejskich mediach społecznościowych.