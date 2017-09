Tajemnicze błyski na niebie wzbudziły niepokój. Naukowcy próbują wyjaśnić zagadkę

Co najmniej 61 osób zginęło w wyniku trzęsienia ziemi, które w czwartek nawiedziło południowy Meksyk. Prezydent tego kraju Enrique Pena Nieto przyznał, że to było najpotężniejsze trzęsienie ziemi od prawie stu lat.

Kiedy zarejestrowano pierwsze wstrząsy w Meksyku, zwrócono uwagę na jeden istotny szczegół. Ludzie, którzy szukali schronienia na dachach budynków zauważyli na niebie niebieskie i zielone światło. Błyski co chwilę znikały i pojawiały się ponownie. W sieci opublikowano mnóstwo zdjęć i nagrań, na których widać to tajemnicze błyski. Kiedy pojawiają się zjawiska, których pochodzenie jest niewyjaśnione, ludzie często dorabiają teorie spiskowe, których i tym razem nie zabrakło. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele komentarzy, które sugerują, że światło nad Meksykiem to działanie UFO.

Współautor badań nad zjawiskami świetlnymi Friedemann Freud stwierdził jednak, że współcześnie takie zdarzenia można wyjaśnić racjonalnie. –W przeszłości ludzie często interpretowali zjawiska świetlne i trzęsienia ziemi jako coś nadprzyrodzonego – zauważył. Skąd więc wzięły się tajemnicze błyski nad Meksykiem? Jedna z teorii mówi, że podczas wstrząsów wytworzyło się intensywne pole elektryczne wywołane ruchami skał. Możliwe również, że światło na niebie to efekt pocierania się skał. Część naukowców podchodzi jednak z dystansem do takich wyjaśnień i twierdzi, że przyczyna mogła być zupełnie inna. Na razie brakuje dokładnych badań, które pozwoliłyby na jednoznaczną odpowiedź.

