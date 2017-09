Pies na cracku zagryzł właściciela. BBC kręciło dokument o narkotykach

41-letni Mario Perivoitos przebywał wraz z dwuosobową ekipą telewizji BBC w swoim mieszkaniu w Wood Green w północnym Londynie. Mężczyzna miał być bohaterem jednego z odcinków filmu dokumentalnego o narkotykach w Wielkiej Brytanii, „Drugs Map Britain”.

Mężczyzna przed przyjęciem ekipy telewizyjnej zażył crack (rodzaj kokainy - red.). Kiedy na miejsce przybyli dziennikarze, źle się poczuł i położył się na łóżko, po czym dostał napadu padaczki. Wówczas na oczach ekipy telewizyjnej, na 41-latka rzucił się jego pies. Zaczął gryźć go po twarzy oraz szyi. Ludzie obecni w mieszkaniu z wielkim trudem w końcu odciągnęli psa od Mario Perivoitosa. Mężczyznę przewieziono do szpitala, jednak nie udało się go uratować.

Jak się okazało, pies m.in. zmiażdżył mężczyźnie krtań. W sprawie wszczęto dochodzenie, które wykazało, że pies o imieniu Major, również znajdował się pod silnym wpływem narkotyków. W jego moczu stwierdzono duże stężenie morfiny i kokainy. Zdecydowano, że zwierze zostanie uśpione. Nie jest jednak pewne, czy już do tego doszło.