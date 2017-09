Pierścionki z kobiecym mlekiem, łożyskiem i prochami po kremacji? Ta kobieta tworzy dość nietypową biżuterię

Galeria:

Biżuteria stworzona przez Melanie Fogarty

Melanie Fogarty z Queensland w Australii biżuterię tworzy od 2013 roku. Jak mówi kobieta, do założenia firmy przekonała się po bardzo trudnym porodzie. – Chciałam jakoś uchwycić ten moment, w którym poczułam się silna, więc zaczęłam szukać różnorakich sposobów i w końcu wpadłam na ten szalony plan – mówi 32-latka. – Trzymałam w ręku łożysko z urodzin mojej córki i była to jedyna rzecz, która symbolizowała to nasze wspólne doświadczenie. Pomyślałam więc, ok, zróbmy coś z tym – tłumaczy.

To właśnie wtedy kobieta zaczęła eksperymentować z tworzeniem biżuterii z nietypowych materiałów. Jak opowiada Melanie, kiedy jej znajome dowiedziały się co robi, poddały jej pomysł tworzenia biżuterii z innych materiałów np. mleka kobiecego. – Było wiele prób i błędów - mówi. - W końcu udało mi się przekształcić mleko w kamień, jednak ta technika pozostaje moją tajemnicą – podkreśla.

Jak mówi Melanie, gdy zaczęła eksperymentować z innymi materiałami, takimi jak włosy zmarłych dzieci czy popioły, tworzenie biżuterii stało się dla niej bardzo przejmujące. Kobieta przyznaje, że na początku czuła się dziwnie robiąc biżuterię z takich materiałów. Dodaje jednak, że dzięki temu może pozostawić rodzinie zmarłych część danej osoby i zachować o nich pamięć.