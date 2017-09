IV edycja Międzynarodowych Targów FIWE 2017 przechodzi do historii

IV edycja targów FIWE zgromadziła na 15 000 m2 236 wystawców z 18 krajów z Polski i z zagranicy. Padł również już tradycyjnie rekord frekwencji! Przez weekend obiekt Expo XXI odwiedziło 28 656 osób, a wystawcy swoje produkty oraz usługi zaprezentowali aż na 4 halach wystawienniczych. Na targi akredytowała się rekordowa liczba ponad 150 dziennikarzy.

BIZNES NA FIWE

W tym roku szczególnym zainteresowaniem cieszyła się Hala Biznes oraz dedykowane godziny otwarcia hali wyłącznie dla przedsiębiorców. W tych godzinach targi odwiedzali przedsiębiorcy tacy jak inwestorzy, przedstawiciele jednostek samorządowych odpowiedzialnych za inwestycje państwowe, managerowie i właściciele siłowni, klubów fitness, klubów i sklepów sportowych, managerowie i właściciele ośrodków wellness, SPA, hoteli i ośrodków wypoczynkowych, przedstawiciele sektora medycznego, rehabilitacji, klinik sportowych, przedstawiciele jednostek służb mundurowych. Na targach pojawili się wystawcy z krajów takich jak Anglia, Holandia, Niemcy, Węgry, Pakistan, Czechy, Szwecja, Belgia, USA, Austria, czy Rosja

IMPREZY TOWARZYSZĄCE TARGOM FIWE

Wszystkich gości targów FIWE witała specjalna strefa relaxu, wokół której prezentowały się samochody marki NISSAN. To niespotykana strefa na targach fitness ale nasi goście entuzjastycznie przyjęli obecność Nissana na FIWE. Nasz partner motoryzacyjny przygotował dla odwiedzajacych wyjątkową okazję zapoznania się z najnowszym modelem NISSAN MICRA, który zaskoczył wszystkich nowym designem, ogromnymi możliwosciami personalziacji oraz wyjątkowym systemem nagłośnienia Premium BOSE. Na naszych gości czekały również inne nowości marki NISSAN – nowy Qashqai, X-Trail i Juke. Wszyscy goście FIWE mogli wziąć udział w konkursie którego główną nagrodą był Nissan MICRA na weekend z pełnym bakiem paliwa. Na czas targów flota samochodowa FIWE wzbogaciła się także o 2 najnowsze modele Nissan X-Trail, które wspomagały nas w trakcie przygotowywania całego wydarzenia. Nowy Nissan Micra i X-Trail sprawdziły się wyśmienicie!

W tym roku, Targi FIWE urozmaiciły rekordowa liczba imprez towarzyszących. Konferencja FIWE Experts przeznaczona dla przedsiębiorców, managerów, właścicieli i kadry instruktorskiej z branży fitness & wellness, gdzie prelegentami byli m.in tacy eksperci jak Tomasz Napiórkowski, Szymon Bartoszek, Sebastian Goszcz, Wojciech Herra, czy Łukasz Balicki. Fani sportu uczestniczyli natomiast w konferencjach FIWE Fans oraz FIWE Personal Trainer –, gdzie wysłuchali swoich idoli oraz gwiazd sportu takich jak Akop Szostak, Michał Sakowski, Marek Fisher Fitmaker,, Michał Undra, Jacek Feldman, czy Karol Małecki. Nowością były Warsztaty Blackroll Education by FIWE organizowane wspólnie z firmą Blackroll Polska, gdzie uczestnicy mieli możliwość na własnej skórze przekonać się o nieocenionej roli mobilności w sporcie.

Nie zabrakło również wysokiej rangi zawodów. Grand Prix Polski w Kulturystyce i Fitness (Eliminacje do Arnold Classic) – jest to jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń na polskiej scenie sportów sylwetkowych. W zawodach wzięło udział blisko 150 zawodników. Debiuty Kulturystyczne PZKFiTS Summer Edition - absolutna nowość, która przyciągnęła tłumy kibiców. W zawodach wzięło udział blisko 130 zawodników. Zawody LoginLab CrossFit - największe zawody crossfit, które odbyły się do tej pory w Polsce. Zawody pobiły absolutny rekord frekwencji wśród zgłoszonych zawodników. Zawody Street Workout Bar Battle 2017, gdzie ponad 100 atletów zaprezentowało swoje umiejętności w specjalnie przygotowanej strefie do street workoutu.

Nowością była Fight Arena - poświęcona między innymi spotkaniom z czołowymi zawodnikami mieszanych sztuk walki i boksu zawodowego oraz managerami klubów. W strefie fight fani spotkali zawodników federacji KSW m.in. Mariusza Pudzianowskiego oraz Michała Materlę, federacji FEN (m.in. Arek Wrzosek) oraz Legia Fight Club (m.in. Grzegorz Sanecki). Gala zawodowa FIWE Experience European Fight Masters. Trzy walki w formule MMA cieszyły się ogromnym zainteresowaniem publiczności.

GWIAZDY Z ZAGRANICY

W tym roku targi FIWE były odwiedzane licznie przez zagraniczne gwiazdy. Ambasadorką targów FIWE była Stephanie Davis, a na targach mogliście spotkać również Eveliene Nellen, Zsuzsanna Toldi, Ivan Sharpilov, Jackson Corley. Także Polskę reprezentowało liczne grono znanych osobistości sportowych. Organizatorzy zaprosili na targi ponad 200 najbardziej popularnych gwiazd fitness. Ambasadorami z Polski byli Akop i Sylwia Szostak, Michał Karmowski, Michał Materla, Chłopaki z Warszawski Koks oraz Arek Wrzosek. Po raz pierwszy na targach powstała również Strefa Relaksu, tętniąca muzyką, świetnym cateringiem i drinkami, pięknymi hostessami i wygodnymi leżakami.

KONKURS FIWE AWARDS

Podczas targów FIWE odbył się również kolejna edycja prestiżowego konkursu FIWE Awards. Już przed targami wystawcy mieli okazję zaprezentować produkty i usługi z branży fitness & Wellness. Nagrodzeni zostali: Kategoria Produkt Roku: Innowacja – XBody ACTIWAVE produkt firmy XBODY WORLD, Kategoria Suplement - Multi Craze – produkt firmy Real Pharm, Kategoria Sprzęt - ergometr wioślarski przeznaczony do treningu atletycznego SKILLROW – produkt firmy Technogym.