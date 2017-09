W ostatniej chwili chwycili mężczyznę, który próbował skoczyć z 30-metrowego budynku

W niedzielę 17 września wieczorem policjanci otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który miał z zamiarem popełnienia samobójstwa wejść na dach blisko 30-metrowego budynku przy jednej z ulic w Trzebnicy. Na miejsce natychmiast oprócz patroli policji skierowano także pozostałe służby, w tym pogotowie ratunkowe i straż pożarną. Rozłożono specjalną poduszkę powietrzną i zabezpieczono miejsce prowadzonych działań ratowniczych.

Policyjni negocjatorzy prowadzili z mężczyzną rozmowy, jednak ten przez cały czas chodził po szczycie dachu i groził, że jeżeli ktokolwiek usiłuje wejść na dach, to on z niego skoczy. W pewnym momencie podjął próbę targnięcia się na własne życie. Widząc to, policjant wspólnie ze strażakiem przechwycili desperata, a następnie bezpiecznie sprowadzili na ziemię.

Okazało się wtedy, że mieszkaniec Trzebnicy jest nietrzeźwy. Badanie na zawartość alkoholu w jego organizmie wykazało ponad 1 promil. Mężczyzna posiadał widoczne rany cięte przedramienia, które na miejscu opatrzono. Do chwili wytrzeźwienia spędził noc w policyjnym areszcie, następnie przekazano go pod opiekę lekarzy.