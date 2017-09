Bezdomna włamała się do mieszkania i... posprzątała. Z myciem okien włącznie!

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu na terenie krakowskiej dzielnicy Krowodrza. Dyżurny policji otrzymał zgłoszenie o ujęciu kobiety, która włamała się do mieszkania. Na miejsce udał się patrol. W klatce schodowej funkcjonariusze zastali zgłaszającego i 55-letnią kobietę. Policjanci ustalili, że 55-latka chodziła „od bloku do bloku” i zaglądała do skrzynek pocztowych szukając kluczy do mieszkania. Na jednej z klatek znalazła taką skrzynkę, w której znajdował się poszukiwany łup. Za pomocą szydełka wyjęła klucze i udała się do mieszkania, które okazało się być puste.

Na miejscu kobieta wzięła prysznic i położyła się do spania. Rano zjadła śniadanie i w ramach rekompensaty za darmowy nocleg, postanowiła zrobić porządki. Posprzątała łazienkę, kuchnię, zmyła naczynia i wzięła się do czyszczenia okien. Po skończonej pracy, przebrała się – „pożyczając” z szafy lokatorów damską sukienkę. Gdy wychodziła z mieszkania i już zamykała drzwi, na klatce schodowej spotkała mężczyznę, który okazał się być jego właścicielem.

Zaskoczony sytuacją mężczyzna wezwał na miejsce policję. Włamywaczka została przewieziona do komisariatu w celu przesłuchania. Kobieta jest osobą bezdomną bez stałego miejsca pobytu. Decyzją Prokuratury usłyszała zarzuty kradzieży z włamaniem i została objęta dozorem policyjnym. Za jej czyn grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.