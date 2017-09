McDonald's „od kuchni” już widzieliśmy, pora na KFC. „Nagranie wykręca żołądki”

Galeria:

Sceny zarejestrowane przez pracowników KFC

Film zatytułowany „obnażone KFC” (oryginalny tytuł w j. angielskim napisano z błędem) obejrzało już ponad 5 milionów użytkowników serwisu Youtube. Na nagraniu widzimy kilku pracowników tej sieci restauracji, którzy w jednym z lokali w USA kończą właśnie dzień pracy i zamykają restaurację.

Kamera pokazuje, jak po kolei chowają do opakowań niewykorzystane jedzenie. Do niewymienionej wody trafia zielona fasolka, do plastikowych opakowań niezjedzone kurczaki. Makaron z serem także dostanie drugą szansę. Z rozmowy pracowników dowiadujemy się, że te same produkty zostaną kolejnego dnia odgrzane i podane klientom. Kilka razy pada też stwierdzenie, że jedzenie „śmierdzi”.

Afera w McDonald's

Pod koniec lipca publikowaliśmy zdjęcia udostępnione przez pracownika sieci McDonald's. Nick, który nie chciał podawać w mediach swojego nazwiska, najpierw wypuścił do sieci zdjęcie „tacki ociekowej”, która – jak twierdził – pochodziła z maszyny do lodów w restauracji McDonald's, w której pracował. Następnie publikował kolejne fotografie, m.in. brudnej podłogi w kuchni czy samego jedzenia tuż przed przygotowaniem. Fotografie wstrząsnęły siecią.

Nick twierdził, że takie sceny były normą w miejscu, w którym zaczął pracować w marcu 2017 roku. Przyznawał, że menedżerowie mieli polecenie na bieżąco czyścić kuchnię, jednak – jak dodał – nigdy nie widział, jak to robią. – Czasami moi współpracownicy upuszczali jedzenie na podłogę, a potem mimo to kładli je na bułkę – ujawnił. – Widziałem to wielokrotnie – dodawał.

Galeria:

Fotografie umieszczone przez byłego pracownika McDonald's