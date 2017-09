Lewicowa działaczka pobita w radiowozie? „To jednostronna relacja wydarzeń”

„20 września nasza koleżanka z Komitetu «Ratujmy Kobiety 2017» ze Szczecina, Danuta Sobczak-Domańska, została brutalnie pobita przez funkcjonariuszy Policji” – możemy przeczytać na oficjalnym profilu komitetu na Facebooku. „Wyzywali ją od «lewackich szmat», bili kajdankami po głowie. Na komisariacie, pomimo objawów wstrząśnienia mózgu, karetka została wezwana dopiero po ponad trzech godzinach. Po interwencji adwokata, który nie ma wątpliwości, że policjanci zdecydowanie przekroczyli swoje uprawnienia” – czytamy na stronie ratujmykobiety.org.pl.Artykuł na temat zdarzenia zatytułowany „Policjant mnie pobił, nazwał szmatą” został też opublikowany na portalu szczecin.wyborcza.pl.

– Wyjęłam telefon, żeby nagrać moje zatrzymanie. Policjanci chcieli mi go wyrwać, zaczęła się szarpanina. Kiedy policjant zobaczył logo komitetu „Ratujmy Kobiety”, krzyknął do mnie „Ty lewacka szmato!” – relacjonowała Sobczak-Domańska. – Krzyczałam „Ratunku, pomocy”. Wtedy policjant wykręcił mi ręce, wyrwał telefon i rzucił nim o deskę rozdzielczą – opowiadała dalej. – W radiowozie dwa razy dostałam kajdankami po głowie. Wieźli mnie na podłodze, w pozycji klęczącej. Ze skutymi i wykręconymi do tyłu rękoma. Już na miejscu nie byłam w stanie sama wyjść z samochodu, więc mnie wywlekli i przeciągnęli na komisariat – opisywała swoje zatrzymanie. Według adwokata kobiety, który dla dowodu wykonał fotografie, „nie ma żadnej wątpliwości, że klientka została pobita”.

Wersja policji

W dniu 20 września około 19:30 policjanci z ogniwa patrolowo – interwencyjnego jechali na ul. Krzywoustego w związku z zawiadomieniem o demolowaniu przez nieznanego mężczyznę oznakowania torowiska. W trakcie dojazdu zauważyli, że na wyznaczone przejście dla pieszych mimo nadawania czerwonego sygnału, nagle wtargnęła kobieta zmuszając tym samym do nagłego hamowania poruszające się pojazdy. Z uwagi na wystąpienie niebezpieczeństwa w ruchu drogowym, policjanci podjęli decyzje o zwróceniu uwagi kobiecie, wskazując na obowiązek przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Po zwróconej uwadze kobieta znieważyła funkcjonariuszy używając w stosunku do nich słów powszechnie uznanych za obelżywe. Z uwagi na jej zachowanie policjanci przystąpili do legitymowana. Kobieta nie reagowała jednak na polecenia funkcjonariuszy, starała oddalić się z miejsca interwencji mimo wezwania do zachowania zgodnego z prawem. Wobec dalszego oddalania się z miejsca interwencji funkcjonariusze złapali kobietę za ręce celem udaremnienia jej ewentualnej ucieczki lub ponownego wbiegnięcia na pasy. W trakcie interwencji kobieta szarpała się z policjantami kierując w stosunku do nich inwektywy. Została zatrzymana i poinformowana o tym, że złamała prawo znieważając funkcjonariuszy, a następnie przetransportowana do Komisariatu Szczecin – Śródmieście w celu wykonania czynności. W trakcie zatrzymania akcentowała m.in., że poprzez swoje znajomości w Szczecinie ma dostęp do mediów i może spowodować zwolnienie interweniujących policjantów.

Po wykonaniu dokumentacji zatrzymana złożyła zażalenie na zatrzymanie, w którym stwierdziła, że została pobita przez funkcjonariuszy. Do komisariatu przybył adwokat zatrzymanej. Kierownictwo jednostki skontaktowało się w związku z powyższym z prokuratorem rejonowym właściwym terenowo i poinformowało o zdarzeniu. Przetransportowano wymienioną do szpitala celem wykonania badań lekarskich. Kobieta została zwolniona do domu otrzymując równocześnie wezwanie do stawienia się w komisariacie, na które ostatecznie nie stawiła się.

Sprawa dla sądu

Obecnie w Komisariacie Szczecin - Śródmieście toczy się postępowanie przygotowawcze dotyczące znieważenia funkcjonariuszy, zmuszania przemocą do zaniechania prawnej czynności jaką jest zatrzymanie oraz naruszenie nietykalności cielesnej policjanta. Równolegle toczy się również postępowanie dotyczące wykroczenia w ruchu drogowym.